زوج سيرين عبد النور يحرجها على الهواء

بيروت(صدى):

تعرضت الفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، لموقف محرج، من قِبل زوجها، فريد رحمة، على الهواء، خلال مشاركتها في برنامج ” Carpool Karaokear ” ، لسؤال المذيع ” أين سيحتفلان بعيد زواجهما بعد 30 سنة زواج؟ ” .

ليرد الأخير على الفور، قائلًا: ” راح بنصير عجزة ” ، الأمر الذي دفع الأخيرة على التعقيب على رده، قائلة: ” الله لا يوفقك “، ومن ثم طرحت عليه، عدة اختيارات للاحتفال، ما بين ” المنزل، على جزيرة، أو قد يكونا افترقا. ”

ورد زوجها أنه يمكن الاحتفال على القمر، مع استبعاده لفكرة الفراق.