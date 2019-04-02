سند محمد بن سلمان: الدفعات الأخرى تسير حسب المراحل المعتمدة

نايف السالم(صدى):

أعلن برنامج سند محمد بن سلمان أن الدفعات الأخرى تسير حسب المراحل المعتمدة، موجهًا المستفيديم بإعادة التقديم والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

وتلقى عدد من مستفيدي برنامج سند محمد سلمان، دعماً من البرنامج مقدراه 20 ألف ريال، ضمن مبادرة سند للزواج؛ بعدما أعلن أمس الاثنين، أنه تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة سند الزواج للدفعة الأولى.

وتعد شروط الأهلية في مبادرة سند الزواج والاستفادة منها هي: أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية، عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة، وأن يكون الزواج الأول للرجل، ةالمتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

ومن بينم الشروط أيضًا: ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال، وألا يزيد المهر على 50 ألف ريال، إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%، وأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.