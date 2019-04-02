زيدان: ” تنظيف غرفة الملابس ” مهين للاعبين

ماجد محمد(صدى):

رفض الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، الإعلان عن أسماء اللاعبين الذين سيغادرون في الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أن ” تنظيف غرفة الملابس ” يعد مهينا لهم.

وقال زيدان في تصريحات له: ” هناك الكثير من الأشياء التي تحدثنا عن تغييرها العام المقبل، لكن يجب احترام جميع اللاعبين هنا ” .

وأضاف: ” الحديث عن تنظيف (غرفة الملابس) (الاستغناء عن عدد مع اللاعبين) يبدو مهينا، سوف نجري تغييرات لكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عنها، سنناقشها في وقت لاحق ” .

وتابع عن فاران: ” لا أريد مدريد من دون فاران.. إنه لاعب صغير وقد بقي هنا لـ8 سنوات، ويقدم أداء جيدا ” ، موضحًا أن فاران لم يخبره بأي قرار بخصوص الرحيل عن النادي، معتبرا أن اللاعب يعي تماما أنه يلعب ” في أفضل ناد في العالم، وقد فاز بالفعل بالعديد من الألقاب معه ” .

وعن ابنه حارس المرمى لوكا (20 عاما) الذي يلعب أيضا لريال مدريد، رد زيدان على من يقولون إن السبب في لعب لوكا هو ” والده وعلاقاته في عالم الكرة ” ، بالقول: ” هذه الانتقادات لا تغير أي شيء، فمن يعرفني يعرف أن لوكا هنا بسبب جدارته، لا أكثر ” .