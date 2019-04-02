بالصور.. امرأة تحتفل بطلاقها بجلسة تصوير استثنائية

لندن(صدى):

فكَّرت امرأة بريطانية في الخضوع لجلسة تصوير توضح من خلالها شعورها بعد انفصالها عن زوجها، بطرق فيها إهانة له تارة، ونشوة بما حصلت عليه تارة أخرى.

وضمت جلسة التصوير، صورة لها تُظهر معنى ” الحرية “، حيث ظهرت مبتسمة وممسكة بكأسا من النبيذ الأحمر، بينما ترتدي فستانا من اللون الأسود، كما ظهرت وهي تدوس بقدميها على صورة داخل برواز، جمعتها مع زوجها السابق خلال حفل زفافهما، وأمسكت في أخرى بوثيقة الطلاق من زوجها والتي تظهر أنها ظلت متزوجة لـ13 عاما، لكن ذلك لم يمنعها من طلب الطلاق.

وأمسكت السيدة بإحدى اللوحات، خلال جلسة التصوير، مدون عليها: ” كنت أتمنى لك الأفضل، لكنك حصلت عليه ” (تقصد نفسها)، وقالت في تقارير صحفية إنها رغبت في تحفيز النساء لمتابعة حياتهن، وأن يكن سعداء من جديد.