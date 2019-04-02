تشيلسي يرغب في ضم لاعب برشلونة

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي ترغب في ضم فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وأشارت التقارير، إلى أن اللاعب أعلن رغبته في ترك النادي الكتالوني؛ لذلك تفكر فيه إدارة تشيلسي ووضعته على رأس قائمة أولوياتها.

وأفادت بأن تشيلسي يزيد إصرارًا عليه خاصة بعدما انخفض سعلاه إلى 100 مليون يورو بعد أن اشتراه برشلونة منذ قرابة العام بـ 140 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن عقوبة الفيفا هي المشكلة الوحيدة أمام تشيلسي، حيث يأمل النادي في إيقاف العقوبة مؤقتاً بعد التظلم الموجه إلى المحكمة الرياضية، من أجل السماح له بالتوقيع مع البرازيلي في الميركاتو الصيفي.