سقوط حمولة شاحنة على رأس سائق على طريق الطائف ـ الرياض

عبدالعزيز القثامي(صدى):

استطاع فريق طبي بمستشفى ظلم العام، إنقاذ حياة قائد شاحنة بعد أن تعرض لإصابة بالغة بالرأس بعد أن سقطت على رأسه أجزاء من حمولة الشاحنة التي كان يقودها على طريق الطائف-الرياض السريع.

ووصل المصاب لطوارئ مستشفى ظلم العام، وهو يعاني من إصابات خطيرة ونزيف بالرأس وشبه توقف للتنفس حيث جرى عمل إنعاش قلبي رئوي للمصاب وقدمت له الإسعافات الأولية وتقديم الرعاية الطبية التي ساهمت بفضل الله في استقرار الحالة.

وأوضحت إجراءات الكشف الأولية تعرض المصاب لنزيف داخل الرأس، ما استدعى تكليف فريق طبي لنقل الحالة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.

ورافق الفريق الطبي المصاب للإشراف على حالته، حتى تم إدخاله مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي حيث تم استقبال الحالة هناك وتقديم الرعاية الطبية لها.