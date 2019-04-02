بالصور.. سكان شرقاط العراق يلجأون لعبارات الموت بعد غرق المنطقة

بغداد(صدى):

تُعاني بعض المناطق والمدن العراقية من عدم وجود جسور ومعابر، فقبل أيام ارتفع منسوب مياه نهر دجلة، ما أثر تأثيرًا كبيرا على الساحل الأيسر التابع لقضاء الشرقاط، والتي يسكنه حوالي 100 ألف نسمة.

حيث أوضح أحد مواطني المنطقة أن الطريقة الوحيدة لخروج المرضى والموظفين الحكوميين وبقية أهالي المنطقة هي ركوب عبارة بدائية تشبه ” عبارة الموت ” في الموصل بل أخطر.

ومن جانبه، قال عضو مجلس محافظة صلاح الدين وسمي الصحن لـ ” العربية.نت ” أن السبل تقطعت بأهل المنطقة، ولم يعد أمامهم من مخرج سوى عبارات بدائية هي أشبه بمشاريع للموت غرقًا.

وتابع: ” هناك أعداد كبيرة من أهل المنطقة من موظفين ومرضى وطلاب مدارس ومعاهد يعبرون يومياً المياه، وهم معرضون للموت والغرق في كل لحظة ” .

وذكر أيضًا أن هناك صعوبة كبيرة في وصول المواد الغذائية والمشتقات النفطية إلى المنطقة مع ارتفاع أسعارها إلى الضعف، بسبب ارتفاع مستوى النهر.