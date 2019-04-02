اعتماد فرض رسوم نهائية على واردات ” الورق المقوى ” لدول مجلس التعاون

علي القحطاني(صدى):

كشفت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بالدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن اعتمادها توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، وذلك بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون من الورق والورق المقوى ” فلوتينج أو تستلاينر ” غير مطلي بشكل لفات أو صفائح ” ورق الكرتون ” .

وجاء القرار لمكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من المنتج محل التحقيق الورق والورق المقوى غير المطلي بشكل لفات أو صفائح (ورق الكرتون) ذات منشأ إسبانيا وبولندا.

ومن جانبه، قال مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان مبارك فايز، بأن القرار أتى بعد دراسة جميع الجوانب خلال مراحل التحقيق المختلفة حيث تم الأخذ بجميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق.