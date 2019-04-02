أمانة الجوف تدعو 52 مواطنًا لحضور قرعة توزيع منح الأراضي

علي العنزي(صدى):

دعت أمانة منطقة الجوف، اليوم الثلاثاء، 52 مواطنا، الذين صدرت لهم أوامر منح أراض سكنية من المقام السامي، لحضور قرعة توزيع المنح.

وأعلنت الأمانة أنه سيتم إجراء القرعة العلنية بحضور مندوب من الوزارة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1440/07/27 هــ الساعة العاشرة صباحاً، وأنه تقرر إقامة السحب في مبنى الأمانة.

أسماء المواطنين المدعوين كالآتي:

1- الوليد بن نواف خالد القرزوح

2- بدر بن عطالله مطر العنزي

3- بدر بن لافي مقدي الرويلي

4- بدر بن هليل عليق الرويلي

5- تركي بن أنور علي الضبيبي

6- تهاني بنت عبالله محمد الغميز

7- جاعف بن العبد جاعف الرويلي

8- جديد بن مبارك نخيلان الشمري

9- حصة بنت عبدالله محمد الغميز

10- حمد بن ناير الأقرط العنزي

11- حمدة بنت سالم غانم الحربي

12- خالد بن عبالله محمد الغميز

13- خالد بن محمد خالد القرزوح

14- خالد بن نواف خالد القرزوح

15- راكان بن فهد خالد الفعيم

16- رسمية بنت محمد جلال العليوي

17- ريمة بنت عبدالله محمد الغميز

18- سالم بن سليم عايد الشراري

19- سلطان بن عبدالله محمد الغميز

20- صالح بن مشرف محمد العليوي

21- صيتة بنت ركيان جفال الرويلي

22- عامر بن ناير الأقرط العنزي

23- عبدالعزيز بن عبدالله محمد الغميز

24- عبدالله بن محمد عبدالله الغميز

25- عبدالله بن محمد عبدالله الغميز

26- عبيد بن عبدالله جلال السرحاني

27- عقيل بن سماح مرعي الشراري

28- علياء بنت عبدالله راشد الخوصان

29- عواد بن مسعد زايد الفهيقي

30- غازية بنت بديع سعسع الرويلي

31- فادية بنت غازي عبدالله المالكي

32- فاطمة بنت عبدالله محمد الغميز

33- فهاد بن مبارك عليان الفهيقي

34- فهد بن عبدالله محمد الغميز

35- فهدة بنت عبدالرحمن ضافي الشمري

36- فيصل بن نواف خالد القرزوح

37- محمد بن عبدالله محمد الغميز

38- محمد بن ناير الاقرط العنزي

39- مرجة بنت عقلا نحيطر العنزي

40- مريم بنت عبدالله محمد الغميز

41- مساعد بن شايم تركي الشمري

42- مشاعل بنت عقلا الفدين الرويلي

43- مها بنت عبدالله محمد الغميز

44- نافع بن فرحان فازع العنزي

45- ناير بن الاقرط عامر العنزي

46- نبيلة بنت عبدالله محمد الغميز

47- نورة بنت سعود صقر العتيبي

48- نورة بنت عبدالله محمد الغميز

49- وتين بنت خالد عبدالعزيز الجابر

50- بشير بن معاوض طحمير الرويلي

51- عبدالله بن حمدان محمد الجحيش

52- ناجي بن خالد عقلا الهزيم