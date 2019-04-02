ريال مدريد يجهّز عقد ريغيلون الجديد

ماجد محمد(صدى):

ذكرت تقارير إسبانية اليوم الثلاثاء أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يجهز عقداً للاعبه الشاب سيرخيو ريغيلون، أفضل من العقد الحالي للاعب، خاصة بعدما أصبح من أبرز نجوم الفريق في الموسم الحالي ويسعى الريال لمكافئة اللاعب على مستواه المتميز في مركز الظهير الأيسر للفريق هذا الموسم.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية الرياضية اليوم أن ريغيلون ” 22 عاماً | يحصل حالياً على راتب مساو للاعبي فريق الشباب بالنادي، لكنه ينتظر قفزة هائلة في الراتب طبقاً للعقد الجديد.

كما أشارت الصحيفة إلى أن العقد الجديد سيمدد ارتباط ريجيلون بالنادي “ الملكي ” ، إذ يمتد العقد الحالي للاعب إلى 30 يونيو 2020 فحسب.