الشهراني مديرا تنفيذيا لإتحاد الرماية

محمد السعران(صدى):

أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية الأستاذ فارس بن عصمت السعدي قراراً بتكليف الأستاذ أحمد بن منصور الشهراني مديراً تنفيذياً للاتحاد بهدف الرفع من مستوى الأداء لإتحاد الرماية والارتقاء بأنشطته وبرامجه ولما تقتضيه المصلحة العامة.

ويعد الشهراني من الكفاءات الإدارية التي خدمت إتحاد الرماية في أكثر من منصب، حيث تقلد عدة مناصب منها سكرتارية لجنة الحكام، ومديرا للشؤون الإدارية ومديرا للعلاقات الدولية.

وقدَّم المدير التنفيذي للإتحاد شكره وتقديره لمجلس الإدارة على الثقة التي منحوها إياه بهذا التكليف، مؤكداً أنه سيعمل مع فريق العمل على تحقيق التطلعات للوصول للنجاحات التي يتطلع لها المسئولين عن الرياضة في هذا البلد المعطاء ، والسعي إلى تحقيق أهداف واستراتيجية اتحاد الرماية والتي تتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.