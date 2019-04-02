بالفيديو.. الفنانة أبرار تفضح كذب زوجها عليها بشأن عمله
أعلنت الفنانة الخليجية أبرار حقيقة صادمة عن زوجها، حيث ادعى الآخير أنه يعمل في مجال ليس مجاله فعلاً.
وتوجهت إلى شقيقة زوجها بالقول: ” شو رأيك بالريال قبل لا يتزوج المرا عشان يكسبها يقول لها إنه تاجر وعند فلوس الدنيا؟ ” ، فأجابت الشقيقة: ” بالنهاية تزوجك.
كذب عليك في شي بس وصل حق شياللي هو الزواج. ”
وأضافت أبرار: ” قال لي عند أموال وعمارات ” ، معربة عن شعورها بالصدمة ومشيرة إلى أنه خدعها.
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ يوم واحد
مابني على باطل فهو باطل …
الرياض الرين الريان[ عدد التعليقات: 1572 ] نشر منذ يوم واحد
عنز وتبي عمااارات وفلوس
هذي كثير فيها مريسه تمر
ابوبدر[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ يوم واحد
اعوذ بالله من الخبث والخبائث