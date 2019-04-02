بالفيديو.. الفنانة أبرار تفضح كذب زوجها عليها بشأن عمله

أميرة خالد(صدى):

أعلنت الفنانة الخليجية أبرار حقيقة صادمة عن زوجها، حيث ادعى الآخير أنه يعمل في مجال ليس مجاله فعلاً.

وتوجهت إلى شقيقة زوجها بالقول: ” شو رأيك بالريال قبل لا يتزوج المرا عشان يكسبها يقول لها إنه تاجر وعند فلوس الدنيا؟ ” ، فأجابت الشقيقة: ” بالنهاية تزوجك.

كذب عليك في شي بس وصل حق شياللي هو الزواج. ”

وأضافت أبرار: ” قال لي عند أموال وعمارات ” ، معربة عن شعورها بالصدمة ومشيرة إلى أنه خدعها.