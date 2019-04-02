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بالفيديو.. الفنانة أبرار تفضح كذب زوجها عليها بشأن عمله

بالفيديو.. الفنانة أبرار تفضح كذب زوجها عليها بشأن عمله
أميرة خالد(صدى):

أعلنت الفنانة الخليجية أبرار حقيقة صادمة عن زوجها، حيث ادعى الآخير أنه يعمل في مجال ليس مجاله فعلاً.

وتوجهت إلى شقيقة زوجها بالقول: ” شو رأيك بالريال قبل لا يتزوج المرا عشان يكسبها يقول لها إنه تاجر وعند فلوس الدنيا؟ ” ، فأجابت الشقيقة: ” بالنهاية تزوجك.

كذب عليك في شي بس وصل حق شياللي هو الزواج. ”

وأضافت أبرار: ” قال لي عند أموال وعمارات ” ، معربة عن شعورها بالصدمة ومشيرة إلى أنه خدعها.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ يوم واحد

مابني على باطل فهو باطل …

[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ يوم واحد

اعوذ بالله من الخبث والخبائث

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