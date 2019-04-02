أحدهما عاريا.. شقيقا نيك جوناس يثيرا الجدل بصورة من ” المرحاض “

نيودلهي(صدى):

أثار شقيقا نيك جوناس الجدل، بصورة من داخل الحمام وهما يتناقشان؛ حيث كان جو جوناس جالساً على المرحاض عارٍ من الأسفل، بينما كان يجلس أمامه شقيقه كيفين جوناس على كرسي.

وأعاد الأشقاء إحياء فرقتهم ” Jonas Brothers ” ؛ حيث أطلقوا أغنيتهم الجديدة ” Sucker ” والتي صوروها على طريقة الفيديو كليب.

ومن الجدير بالذكر، أنه شاركتهم فيه حبيباتهم، بينهن زوجة نيك الممثلة الهندية بريانكا شوبرا التي أعربت عن سعادتها بالعمل مع زوجها، ووصفت العمل بتجمع عائلي مميّز.