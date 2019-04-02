” التجارة والاستثمار ” تتصدر أداء الجهات الحكومية في مراكز الخدمة

سعيد العجل(صدى):

تصدرت وزارة التجارة والاستثمار أفضل الجهات الحكومية أداء في مراكز الخدمة وذلك وفقاً لنتائج مؤشرات المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في السعودية ” أداء ” ضمن استبيان المستفيدين من خدماتها عبر تطبيق ” وطني ” .

وأشاد المهندس إبراهيم نياز مدير عام المركز الوطني بتحقيق قطاع التجارة والاستثمار لأفضل النتائج مقارنة بالأجهزة الأخرى، مشيراً إلى اهتمام المركز بقياس أداء الأجهزة العامة ومتابعة تحقيق مبادراتها وأهدافها الاستراتيجية المرتبطة برؤية 2030 وبرامج تحقيق الرؤية 2020.

جاء ذلك خلال استضافة المهندس نياز في نشرة الرابعة على قناة العربية والتي تطرق خلالها إلى دور المركز في قياس أداء عمل الجهات.

وقال نياز أن المركز الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظیمیاً برئيس مجلس الوزراء.

ويقوم المركز بقياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة من الأجهزة العامة عبر مؤشرات أداء قياس تقدم المبادرات والاستبيانات والمتسوق الخفي ومجموعات التركيز وتطبيق ” وطني ” ، كما يتم مراجعة النتائج والتوصيات والتحديات والرفع في التقرير الربع سنوي لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.