بالصور.. فريق طبي بالمملكة ينفذ وعده بحضور زفاف مريضهم المصري

علي القحطاني(صدى):

قام فريق طبي سعودي بتنفيذ وعد قطعوه لمريض مصري، بزيارته وحضوره حفل زفافه في مدينة كفر الشيخ في مصر، حيث تم استقبال الفريق الطبي من الأهالي بكل الترحيب والكرم.

وعن ذلك، أوضح أخصائي العلاج الطبيعي بمدينة الأمير سلمان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية الدكتور مهند الغامدي، لـ ” العربية.نت ” أن المريض محمد السيد، يعمل أُصيب بصعقة كهربائية، وكانت البتور عبارة عن بترين علويين في اليد اليمين واليد اليسار تحت الكوع والرجل اليسار تحت الركبة، وتم العلاج في المركز لمدة 8 أسابيع.

وتابع ” الغامدي ” حديثه عن المريض: ” كنا دائماً نسأله متى ستتزوج، لأنه عند وقوع الحادث كان على وشك الزواج من خطيبته إلا أنه أجله، ووعدناه بحضور زفافه ” .

وعن حضورهم الزفاف، ذكر أخصائي العلاج الوظيفي مصطفى بو خمسين، أن فريق العمل تقدم إلى إدارة المستشفى بطلب حضور حفل زواج محمد السيد، ووجد ترحيبًا كبيرًا من الإدارة وترتيب كافة الإجراءات لهذه المشاركة، ووجدنا ترحيبًا وكرمًا لا يوصف من أهالي كفر الشيخ.

ومن جانبه، قال محمد السيد عن حضور فريق العمل لزفافه: ” أشعر بسعادة غامرة بسبب هذه الزيارة ” ، مشيرًا إلى أنه بالرغم من كل هذه الصعوبات استطاع أن يعيش حياته بشكل طبيعي ” .