بالفيديو.. مشاكل صحية ومخاطر نفسية تسببها ” الحلوى ” للأطفال

علي القحطاني(صدى):

تُعد حلوى الأطفال أحد العوامل المسببة لـ ” السمنة وزيادة الوزن ” لهم، حيث تكون معظم الحلويات عالية بمحتواها من السعرات الحرارية مقابل محتواها المنخفض من العناصر الغذائية؛ ولذلك تُعتبر ذات قيمة غذائية قليلة.

حيث يرتبط الاستهلاك اليوميّ المتكرّر من ” الحلويات والسكريات ” ببعض المشاكل والمخاطر النفسية لدى الأطفال.

وعن ذلك، أظهرت إحدى الدراسات وجود رابطٍ بين استهلاك الحلويّات بشكلٍ يوميٍّ من قبل الأطفال وزيادة الفرط الحركي والعصبية لديهم، كما أنها تؤثر على عملية الادراك بصوره ملحوظه بالإضافة لمشاكل ” تسوس الأسنان ” .

وفي هذا السياق، ينصح الخبراء باللجوء إلى الخيارات الصحية بدلاً من الحلويات كـ ” التمر والفواكه ” ؛ فهي تحتوي على الكربوهيدرات الطبيعية، كما أنّها توفّر العناصر الغذائية المفيدة مثل ” الفيتامينات، والألياف ” .