مشاركة فاعلة لرئيس الإتحاد الدولي للتسويق و الإستثمار في مؤتمر الرياضة

محمد السعران(صدى):

أثمرت مشاركة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار الرياضي الكابتن ‏اسحاق سراج، في مؤتمر الرياضة من أجل السلام الذي اختتم ‏أعماله مؤخرا في ‏جنيف، برعاية الامين العام للأمم المتحدة، عن توقيع عدة ‏مذكرات تعاون مع منظمات ‏غير حكومية لتنظيم فعاليات رياضية مشتركة مع الاتحاد توثق حضوره وتزيد من ‏علقاته وانشطته التسويقية والاستثمارية.‏

‏هذا ما أوضحه رئيس الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار، في تصريح قال فيه: ” ولله ‏الحمد كانت المشاركة ناجحة ف هذا المؤتمر العالمي الكبير، وخرجنا بفوائد عديدة ‏ستضاعف أنشطة الاتحاد، التقيت مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف مايكل مولر، ‏على هامش ‏اجتماع اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة التابعة ‏لـ(اليونسكو) وخصصنا ‏الاجتماع للنظر في السبل الكفيلة بتطبيق خطة عمل الامم ‏المتحدة في جعل الرياضة ‏أداة لخدمة التنمية والسلام عبر العالم ”‏ .‏

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وزاد” وفي اجتماعي مع السفير دايفيد فرنانداز بيونا، المراقب الدائم لجامعة السلام ‏‏لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف، تناول اللقاء أوجه ‏‏التعاون الممكنة فيما يتعلق بخطة عمل الأمم المتحدة لاستخدم الرياضة كأداة فعالة ‏‏لنشر ثقافة السلام عبر العالم، وتوصلنا لصيغ تفاهم وعمل مشترك معا ”‏ .‏

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وأكمل سراج ” وقعنا كذلك مذكرات التعاون مع المنظمة غير الحكومية السويسرية ‏‏(الرياضة ‏من أجل السلام والتنمية المستدامة)، شملت اتفاقيات لتنظيم عدد من ‏الفعاليات ‏الرياضية الدولية تخدم أهداف السلام والتنمية المستدامة عبر عالم تحت ‏مظلة الامم ‏المتحدة “ ‏. ‏

وأضاف ” شرفت بلقاء سعادة السفير عادل عيسى المهري، المراقب الدائم لمجلس ‏التعاون للدول الخليج العربية لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، ‏وتم خلال اللقاء التأكيد على الترابط القائم بين الرياضة والسلام والتنمية المستدامة ‏وأهميته بالنسبة لمنطقة الخليج ” .‏

وأردف” في إطار اتصالاتي مع عدد من الشخصيات الدولية في المجال الرياضي في ‏جنيف، التقيت بخوان لويس كروسيليغي، المسؤول الرفيع المستوى في منظمة الامم ‏المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) والذي يترأس نادي كرة القدم التابع للأمم المتحدة، ‏تم خلال اللقاء الاتفاق على توقيع مذكرة تعاون بين الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار ‏الرياضي وبين نادي كرة القدم بالأمم المتحدة، والاتفاق على تعاون مشترك لتنظيم عدد ‏من الفعاليات الرياضية العالمية تحت مظلة الامم المتحدة وعدد من اتحادات كرة القدم ‏المحترفة في العالم ” . ‏

وختم رئيس الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار، عرضه لنتائج زيارته لجنيف، مبينا “في لقاء مثمر للغاية حظيت بلقاء سعادة خالد السلوم، نائب المندوب الدائم للمملكة ‏العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف، وقدمت ‏لسعادته عرضا عن نتائج زيارتي لجنيف، وعلاقة المجال الرياضي بالسلام والتنمية ‏المستدامة، وكيفية الاستفادة من هذه التجربة الثرية بما يتماشى مع رؤية المملكة ‏‏2030 ، خاصة فيما يتعلق بدعم الرياضة والشباب والبنية التحتية المرافقة.

ورحب ‏سعادته بشدة وأكد دعمه ومساندته لأي مشروع رياضي لصالح وطننا الغالين يتم ‏تنظيمه بالشراكة مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية السويسرية الناشطة في المجال ‏الرياضي ” .‏