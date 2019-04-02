بالفيديو.. ” الزعاق ” : آخر البرد يأتي في أواخر أيام الحميم التي نعيشها
كشف خبير الطقس والمناخ، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، إن أول البرد يأتي في آخر موسم السهيل، وأول موسم الوسم، ولأن البرد خلال هذه الفترة مضر فإنه يسبب الأمراض.
وأوضح ” الزعاق ” في مقطع فيديو، أن آخر البرد يأتي في أواخر أيام الحميم التي نعيش أيامها الآن؛ لافتًا إلى أن بعد نهاية موسم الحميم يدخل ” موسم الأذرعة ” وسمي كذلك لأن الصيف يحتضننا بذراعيه.
وأضاف خبير الطقس، أنه وبالتالي يدخل موسم الصيف الفعلي، لافتًا إلى أن آخر أيام الحميم تتناسب مع موسم قران الثالث وفيه نودع الربيع.
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