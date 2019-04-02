بالفيديو.. ” الزعاق ” : آخر البرد يأتي في أواخر أيام الحميم التي نعيشها

علي القحطاني(صدى):

كشف خبير الطقس والمناخ، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، إن أول البرد يأتي في آخر موسم السهيل، وأول موسم الوسم، ولأن البرد خلال هذه الفترة مضر فإنه يسبب الأمراض.

وأوضح ” الزعاق ” في مقطع فيديو، أن آخر البرد يأتي في أواخر أيام الحميم التي نعيش أيامها الآن؛ لافتًا إلى أن بعد نهاية موسم الحميم يدخل ” موسم الأذرعة ” وسمي كذلك لأن الصيف يحتضننا بذراعيه.

وأضاف خبير الطقس، أنه وبالتالي يدخل موسم الصيف الفعلي، لافتًا إلى أن آخر أيام الحميم تتناسب مع موسم قران الثالث وفيه نودع الربيع.