إنقاذ حياة سائق سقطت على رأسه حمولة شاحنة كان يقودها

حسين العلي(صدى):

تمكن بفضل الله فريق طبي بمستشفى ظلم العام ، من إنقاذ حياة قائد شاحنة بعد ان تعرض لاصابة بالغة بالرأس بعد ان سقطت على رأسه اجزاء من حمولة الشاحنة التي كان يقودها على طريق الطائف-الرياض السريع.

وكان المصاب قد وصل لطوارئ مستشفى ظلم العام يعاني من إصابات خطيرة ونزيف بالرأس وشبه توقف للتنفس حيث جرى عمل إنعاش قلبي رئوي للمصاب و قدمت له الاسعافات الأولية وتقديم الرعاية الطبية التي ساهمت بفضل الله في استقرار الحالة.

وبينت إجراءات الكشف الأولية تعرض المصاب لنزيف داخل الرأس ، ما استدعى تكليف فريق طبي لنقل الحالة الى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.

الفريق الطبي رافق المصاب للإشراف على حالته ، حتى تم ادخاله لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي حيث تم استقبال الحالة هناك وتقديم الرعاية الطبية لها.

يشار الى ان مستشفى ظلم العام يقدم خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من ٦٠ مركز وقرية وهجرة ، اضافة للمسافرين حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسية منها طريق الطائف-الرياض السريع وطريق الحجاز القديم وطريق الجنوب الجديد (ظلم-الخرمة).