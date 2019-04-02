حركة النهضة تكشف حقيقة محاولة رئيسها إبقاء تميم بالقمة العربية

طلال الضوي(صدى):

قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، أن ما انتشر في بعض وسائل الإعلام بخصوص لحاق رئيس الحركة راشد الغنوشي بأمير قطر إلى المطار، في محاولة لإقناعه بعدم مغادرة تونس إلى حين انتهاء أشغال القمة العربية؛ أمر غير صحيح ولم يحدث قط.

وأوضح ” الخميري ” أن ” الغنوشي ” لم يكن حاضرًا خلال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية التي انتظمت في تونس بين 26 و31 مارس المنقضي، لا في استقبال الوفود والشخصيات ولا في توديعها؛ فيما كانت قناة ” TRT عربي ” التركية، قد قالت أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لَحِقَ بتميم بن حمد آل ثاني إلى المطار؛ في محاولة لإقناعه بعدم مغادرة تونس إلى حين انتهاء القمة.

وأشارت القناة التركية عن مراسلتها، إلى أن: ” مغادرة أمير قطر جاءت بعد كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التي حملت رسائل غير مباشرة إلى قطر ” ، بحسب تقريرها.