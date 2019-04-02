بالصور.. تصريحات جديدة لمترجمة الصينية ببطولة حائل للشطرنج

علي العنزي(صدى):

جذبت الشابة هنادي الغامدي، أنظار المشاركين في البطولة الدولية الأولى للشطرنج التي اختتمت في حائل أخيرًا، وذلك بترجمتها الفعاليات ما سهّل نقلها عبر وسائل الإعلام العالمية، وهي المرافقة والمترجمة للاعب الصيني المصنف سابع آسيوي ” وونق هو ” الذي أحرز بطولة حائل للشطرنج.

وقالت ” الغامدي ” في تصريحات جديدة لها: ” حضرت الفعالية كمرافقة ومترجمة للاعب الصيني المصنف سابعا آسيوي (وونق هو) الذي أحرز بطولة حائل للشطرنج، وتطوعت في مجال الترجمة السريعة للإنجليزية والصينية بطلاقة، واكتشفت حينها بساطة التعامل مع اللغة الصينية ” .

وأوضحت الشابة: ” وجدت بحائل الكرم والضيافة والترحيب، وكوني أملك شيئا تميزت به فكان الجميع يريد التعلم، كما وجدت العديد من اللاعبين سواء الصينيين أو الأجانب منبهرين لمشاهدتهم السعودية للمرة الأولى، والتطور والإنجازات والمشاريع والحضارة والتراث والتمسك بالعادات والتقاليد، وكان تبادل الثقافات بين الجميع، مما أضاف للبطولة الشيء الكبير والملموس بعد زياراتهم لحائل “.

وأضافت: ” تعلمت العديد من الأشياء بالصين، منها الاعتماد على النفس منذ أن كان عمري 12 عاما، بدأت أتقن بعض الأعمال الصغيرة، والتي كانت والدتي حريصة على تعليمي إياها، خاصة أن هذا من طبيعة التربية للصينيين ” .

واستطردت: ” أقضي وقتي بالاطلاع على كل جديد بعالم المصانع والآلات وخاصة الآلات الذكية، والتواصل مع الصينيين، للاطلاع على تحركات الأسواق والجديد بها، كما أني أحب مجال الديكور وخاصة الديكور الداخلي، وأرغب بوضع بصمة في كل مكان أتواجد فيه، فأنا أعشق الاستكشاف، والكتابة، وكسب العقول والقلوب والتعلم ممن هم أكبر مني سناً ” ، وذلك بحسب ” العربية. نت ” .

اقرأ أيضًا: