إخوان مصر بتركيا في مهب الريح بعد خسارة ” أردوغان “

طلال الضوي(صدى):

ينتظر إخوان مصر الفارين في تركيا مصيرهم في حالة فوز مرشحي المعارضة في إسطنبول وأنقرة تحديدًا، فلن تكن الضربة القوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يترأسه رجب طيب أردوغان فقط، بل لهؤلاء الأخوان أيضًا.

وفي هذا السياق، كشف محمد عبد القادر الباحث في الشأن التركي لـ ” العربية .نت ” ، أن هناك عدة سيناريوهات مطروحة سيلجأ إليها ” إخوان مصر ” في هذه الحالة منها انتقالهم من الإقامة في تلك المدن التي لن تكون حاضنة وملاذا آمنا لهم إلى مدن أخرى مازالت تقبع تحت حكم العدالة والتنمية.

وعن السيناريو الثاني، فهو أن تطلب المعارضة التركية من خلال تواجدها في البرلمان وفي البلديات تعديل السياسات التي مارسها ” أردوغان ” باحتضان هؤلاء، وتطالب بتفعيل قوانين مكافحة الإرهاب وتسليمهم لبلادهم، أما السيناريو الثالث والأخير فهو انتقالهم لدول أخرى غير تركيا.

حيث أوضح ” عبد القادر ” أن الإخوان المقيمون في إسطنبول سيواجهون صعوبات جمة خلال تواجدهم في المدينة التي كانت تحتضنهم، وأصبحت الآن تخضع لسلطة إدارية جديدة بقيادة مرشح المعارضة.

حيث أشار إلى أن هذه السلطة الجديدة لن تقبل بالإخوان ولا بوجودهم ولا بسياسات ” أردوغا “ن الرامية لاحتضانهم، وتوفير كل التسهيلات والملاذات الآمنة والمنصات الإعلامية لهم.