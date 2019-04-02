” صحة جدة ” تكشف حقيقة تسبب اللقاحات الثلاثية بمرض التوحد

نايف السالم(صدى):

ردت ” صحة جدة ” على ما تم تداوله حول تسبب اللقاحات الثلاثية بمرض ” التوحد ” ، مشيرة إلى أن كل ما يشاع حول ذلك غير صحيح.

وقالت عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” اللقاحات آمنة جداً، والدراسات أثبتت عدم وجود رابطٍ بين اللقاح الثلاثي الفيروسي ومرض التوحّد.. لا تسمع لمَن يقولون إن لقاح الثلاثي الفيروسي يسبّب التوحّد “.

وأوضحت ” صحة جدة ” أن من أهم أعراض الإصابة بالتوحّد هي ” عدم الاستجابة للنداء، والتأخر في النطق، وكثرة إعادة بعض الحركات والكلمات ” .