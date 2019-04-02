” الجوازات ” تكشف طرق تجديد الإقامة أكثر من سنة للعمالة المهنية

علي القحطاني(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، عن طرق تجديد الإقامة أكثر من سنة للعمالة المهنية.

ووجه شخص سؤالًا إلى ” الجوازات ” قائلًا: ” عندي عامل زراعي سددت سنتين لتجديد الاقامة ولم أجد في الموقع الا التجديد لسنة واحدة فقط ،، جددت لسنة فقط والمبلغ المتبقي موجود لديكم ولم استطع التجديد لسنة ثانية لان النظام فيه سنة واحدة فقط.. ما هو الحل؟ ” .

وأجابت ” الجوازات ” : ” أهلاً بك، في حال كان من العمالة المنزلية يتم الإجراء عبر منصة أبشر التابعة لصاحب العمل ، فيما يخص بقية المهن في حال أن رخصة العمل تغطي الفترة المطلوبة لا مانع . سعدنا بتواصلك ” .