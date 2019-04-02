بالفيديو والصور.. تحدي بين دودج تشالنجر SRT ديمون و تشالنجر SRT هيلكات

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تتحدى دودج ” تشالنجر SRT ديمون ” تشالنجر SRT هيلكات، والتي تساويها في مدى غضبها العارم من حيث الشكل الخارجي، على الرغم من الفرق الواضح في القوة والأداء بينهما؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض مواصفات كلاً منهم.

– تشالنجر SRT هيلكات

تأتي مع محرك V8 سعة 6.2 لتر مع سوبرتشارجر سعة 2.4 لتر بقوة 707 حصان وعزم دوران 881 نيوتن . متر، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.6 ثانية.

– دودج ديمون

تأتي مع محرك V8 متصل بسوبرتشارجر سعة 2.7 لتر؛ لتكون بقوة 808 حصان وعزم دوران 1,044 نيوتن.متر، عند استخدام بنزين 91 أوكتان.

في حين أنها تصبح حتى أقوى عند استخدام بنزين 100 أوكتان أو أعلى لتكون بقدرة 840 حصان مع نفس العزم، حيث تستطيع التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.3 ثانية فقط، والآن حان الوقت لمشاهدة هذا السباق المذهل أدناه.