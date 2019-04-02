بن مصطفى: سأشارك في مواجهة التعاون ومعنوياتي لن تهبط

نواف السالم(صدى):

أكد حارس مرمى الشباب فاروق بن مصطفى انه سيعود للملعب خلال 40 يوم ، وسيشارك في مباراة فريقه امام التعاون ضمن الجولة 29 من كأس الأمير محمد بن سلمان بعد تمام شفاءه من إصابته .

وقال بن مصطفى عن إصابته : عبارة عن تمزق ، كنت اتمنى ألا اغيب عن تمثيل الفريق في اي مباراة واي مناسبة ، هذه إرادة الله فوق كل امر ، الحمد لله ، الإصابة لن تهبط معنوياتي .

وأضاف : سأغيب عن تمثيل الفريق لثلاث مباريات فقط في الدوري امام الأهلي والباطن والحزم ، ستكون عودتي بإذن الله امام التعاون وأيضاً مواجهة الهلال الأخيرة في الدوري .

ويعد بن مصطفى من أمهر حراس دوري المحترفين ، حيث استقبل في 25 مباراه بواقع ” 2250″ دقيقة 17 هدف فقط ، وبطاقتين صفراوين .