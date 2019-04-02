ريال مدريد لن يتمكن من ضم ” بوجبا “

طلال الغامدي(صدى):

كشف الصحفي جويليم بالاغي، أن ريال مدريد لن يتمكن من ضم لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعن ذلك، قال ” بالاغي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” هناك الكثير من التكهنات، لكني لا أعتقد أن بوغبا سوف ينتقل إلى صفوف ريال مدريد ” .

وأضاف: ” مينو رايولا يحب تلك الشائعات ولكن هذا لن يحدث، خاصة وأن بول سيكلف ريال مدريد مبالغ كبيرة للغاية ” .

كما أوضح أنه في حالة انتقل ” بوغبا ” إلى ريال مدريد، سيدفع النادي الملكي حوالي 500 مليون يورو، وهو الثمن الذي سيشمل العمولات والراتب الذي سيتقاضاه اللاعب طوال مدة عقده.

يُذكر أن مدرب ريال مدريد ” زيدان ” كان قد أبدى إعجابه بقدرات ” بوجبا ” ، كما أعرب عن رغبته في انتقال اللاعب للفريق الأبيض الإسباني.