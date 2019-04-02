الأهلي يغادر إلى دبي الأحد المقبل

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، أن فريق الأهلي الأول لكرة القدم سيبقى في الرياض بعد مواجهة الشباب ضمن مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الجمعة المقبلة.

وأشارت إلى أن ذلك على أن يغادرها الأحد إلى مدينة دبي الإماراتية التي تحتضن مباراته الآسيوية أمام بيرسبوليس الإيراني الثلاثاء المقبل.

وفي سياق متصل، يخوض الأهلي حصة تدريبية السبت المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز ” ، غداة ملاقاة الشباب عليه، ضمن الجولة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يطير إلى دبي الأحد، من مطار الملك خالد الدولي في الرياض.