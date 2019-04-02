بعد الطلاق.. كيفية التخلص من فوبيا الزواج الثاني

أميرة خالد(صدى):

تنتاب الرجل والمرأة بعد الطلاق مشاعر متضاربة جدا، منها ضعف الثقة في النفس، والخوف من الحب والزواج بل حتى من إظهار المشاعر لطرف جديد ظهر على الساحة؛ لتتملك منهم فوبيا الزواج مرة أخرى وهي من أخطر مخلفات الطلاق وبخاصة عندما يتم الطلاق دون إتفاق أو ترتيب.

ويتم التخلص من هذه الفوبيا، من خلال الانتظار لفترة كافية، وأخذ هدنة حتى تهدأ الجراح والآلام التي خلفها الطلاق، وحتى يتم التخلص من فوبيا الزواج الثاني بعد الطلاق، والتأكد من حقيقة المشاعر تجاه شريك الحياة السابق، لتطوى الصفحة بطريقة سليمة.

ويجب التعلم من التجربة السابقة ومعرفة نقاط القوة والضعف للإستفادة منها في الزواج الثاني، والتخلص من الخوف والقلق والتغلب عليهما لأنهما لن يسمحا بتكرار تجربة الزواج مرة أخرى، كما يجب الحذر من التشاؤم لأنه سيزيد من الأمر سوءا

وعلى الفرد، التخلص من مخلفات التجربة السابقة وتجنب إستدعاء ذكرياتها بكل ما فيها حتى لا تكون هناك فرصة لنبش الماضي؛ فضلًا عن التفكير بإيجابية في الزواج الثاني بعد الطلاق، والتفاؤل بإيجاد شريك الحياة المناسب الذي سيكون شريكا حقيقيا له في الحياة والذي سيعوضه كل ما فاته في تجربته السابقة.