بعد الطلاق.. كيفية التخلص من فوبيا الزواج الثاني
تنتاب الرجل والمرأة بعد الطلاق مشاعر متضاربة جدا، منها ضعف الثقة في النفس، والخوف من الحب والزواج بل حتى من إظهار المشاعر لطرف جديد ظهر على الساحة؛ لتتملك منهم فوبيا الزواج مرة أخرى وهي من أخطر مخلفات الطلاق وبخاصة عندما يتم الطلاق دون إتفاق أو ترتيب.
ويتم التخلص من هذه الفوبيا، من خلال الانتظار لفترة كافية، وأخذ هدنة حتى تهدأ الجراح والآلام التي خلفها الطلاق، وحتى يتم التخلص من فوبيا الزواج الثاني بعد الطلاق، والتأكد من حقيقة المشاعر تجاه شريك الحياة السابق، لتطوى الصفحة بطريقة سليمة.
ويجب التعلم من التجربة السابقة ومعرفة نقاط القوة والضعف للإستفادة منها في الزواج الثاني، والتخلص من الخوف والقلق والتغلب عليهما لأنهما لن يسمحا بتكرار تجربة الزواج مرة أخرى، كما يجب الحذر من التشاؤم لأنه سيزيد من الأمر سوءا
وعلى الفرد، التخلص من مخلفات التجربة السابقة وتجنب إستدعاء ذكرياتها بكل ما فيها حتى لا تكون هناك فرصة لنبش الماضي؛ فضلًا عن التفكير بإيجابية في الزواج الثاني بعد الطلاق، والتفاؤل بإيجاد شريك الحياة المناسب الذي سيكون شريكا حقيقيا له في الحياة والذي سيعوضه كل ما فاته في تجربته السابقة.
بنت حرب[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 43 دقيقة
على حسب الرجال ياأميرة اذا كان مايستاهل الواجب على الحرمة تسوي حفلة 😂😂 تفرح فيها اكثر من حفل الزفاف 🤣🤣 لازعل ولا شي الحدة تزعل على اللي يستاهل وتتمسك فيه. غيره قلعته👎 فرقاه عيد
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24700 ] نشر منذ 42 دقيقة
اوكي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13156 ] نشر منذ 38 دقيقة
صح👍👌يابنت حرب😊😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24700 ] نشر منذ 32 دقيقة
الحين المطلقات يعملون حفله كبيره اذا طلقت وتحجز صاله ومغنيات و رقص للفجر