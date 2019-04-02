بالصور.. مركز توحد الطائف يحتفي بالتوحد في يومه العالمي

بدرية المالكي(صدى):

شهدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها الزايدي اليوم الثلاثاء فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتوحد، الذي أقامه ونفذه مركز التوحد بتعليم الطائف بقيادة مديرة المركز أميرة النفيعي، تحت إشراف إدارة التربية الخاصة بقيادة خديجة الحربي، وبحضور عدد من القيادات، ومنسوبات التعليم، ومنسوبات المركز، والمعلمات، والأطفال المشاركين وأمهاتهم.

وأشارت مساعدة المدير – في كلمتها التي ألتقها على مسرح الإدارات النسائية- إلى أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للتوحد، والذي يوافق ٢ أبريل من كل عام، بهدف التوعية بالمرض، والتحذير منه، ومعرفه أسبابه، مشيدة بالجهود التي تقدمها الحكومة من دعم ورعاية لهذه الفئة، والجهود التي توليها وزارة التعليم من خلال افتتاح مراكز التوحد ومعاهد التربية الفكرية المنتشرة في أنحاء البلاد.

ووجهت الزايدي إلى أهمية التعامل السليم مع هذه الفئة، وقالت في كلمتها الواجب على المعلمات وأمهات الأطفال من هذه الفئة التعامل مع الأطفال المصابين بعناية واهتمام، ومراعاة الحالة النفسية للطفل، وتنبيهه لمصادر الخطر وكيفية التعامل معها، مقدمة عددًا من التوجيهات والإرشادات السليمة للتعامل مع المصابين بالمرض.

ضم برنامج الحفل -الذي صحبه عروض مرئية- العديد من الفقرات والفعاليات شملت كلمة مديرة إدارة التربية الخاصة، وكلمة مديرة مركز التوحد، ومشاركة قيمة لأم طفلين مصابين بالمرض، ومشاركات عديدة من أطفال مركز التوحد، وطالبات برنامج التوحد الملحق بابتدائية بلقيس، والتي لاقت إعجاب واستحسان الحاضرات، واختتم اللقاء بتكريم الفئات الداعمة والمشاركة والمتميزة.