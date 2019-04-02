بالصور .. ناسا تعرض نماذج سكنية للعيش على كوكب المريخ
كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” عن نماذج لمجمعات سكنية ملائمة لعيش البشر على كوكب المريخ .
وعرضت ” ناسا ” من خلال مسابقة عن أفضل تلك التصميمات ، نماذج ثلاثية الأبعاد منها مجمع يضم مساحات شاسعة للمعيشة ، ومختبر بحثي من أجل إجراء تجارب تخص الحياة على الكوكب الأحمر .
كما كان من بين التصميمات الفائزة مجمع “مارس إكس هاوس” الذي يمكن بناؤه على المريخ بواسطة روبوتات مزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قبل أن يصل البشر إليهم للعيش داخل السكن .
ومن المقرر أن يعيش رواد الفضاء داخل المجمع السكني المقترح بهدف المعيشة ودراسة طبيعة الكوكب وكيفية التكيف مع ظروفه .
وحصل كل فائز من المراكز الثلاثة الأولى بالمسابقة على مائة ألف دولار، بعد أن نجحوا في استلهام أفكار للبناء على كوكب المريخ .
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