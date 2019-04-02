بالفيديو.. سعود بن جاسم يعلق على هروب ” تميم ” من القمة العربية

طلال الضوي(صدى):

علق الشيخ سعود بن جاسم آل ثاني، أبرز الوجوه المعارضة من الأسرة الحاكمة في قطر، على مغادة أمير قطر تميم بن حمد لـ ” القمة العربية ” بتونس.

وعن ذلك، قال ” الشيخ سعود ” في لقاء له بقناة ” العربية ” : ” إذا كان تميم يعلم أنه المقصود بكلمات القمة التي حذرت من التحالف مع الأعداء الإقليميين للعرب.. فهذه مصيبة، وإذا كان لم يعلم فالمصيبة أعظم ” .

كما تتطرق للحديث عن راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية، وجناح الإخوان في تونس، ووفاقه مع النظام القطري.

وأضاف: ” الغنوشي لحق بتميم لأن النظام القطري ملتزم بنهج الإخوان، الأوراق أصبحت مكشوفة وربما لم يعتبر الإخوان أن انسحابه يصب في مصلحتهم ” .