بالفيديو.. ” طالبان ” الأفغانية تجلد امرأتين أمام الناس لسماعهما الموسيقى

كابول(صدى):

جلد عناصر من حركة ” طالبان ” الأفغانية، امرأتين في منطقة عامة أمام الناس؛ عقابًا لهن بسبب استماعهما للموسيقى.

وأظهر مقطع فيديو، أفراد الحركة وهم يقومون بضرب المرأتين بشكل قوي؛ بما يشبه السوط، بعد أن تم إقعادهن بالقوة على قطعة قماش بيضاء.

وقام أحد الأشخاص وهو يرفع يده ويقول ” تكبير “، فيما ردد الحضور خلفه قائلين: ” الله أكبر .. الله أكبر “، وذلك بعد الانتهاء من جلد المرأتين.