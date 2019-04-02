بالفيديو.. ” أفعى ” تتظاهر بالموت بطريقة ماكرة لحماية نفسها

واشنطن(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو سلوكًا ماكرًا لـ ” أفعى ” يطلق عليها ” أنف الخنزير ” ؛ للدفاع عن نفسها بتظاهرها بالموت؛ كي تنجو من الخطر.

حيث يقوم ” المصور ” في الفيديو بلمس الأفعة بإصبعه؛ لتتخذ ردة فعل مباشرة وتُمثل بطريقة ماكرة أنها ماتت.

وذكرت مجلة ” ناشيونال جيوغرافيك ” أن أفعى ” أنف الخنزير ” غير سامة وتستوطن أمريكا الشمالية، مشيرة إلى أنها تُخرج رائحة كريهة من جسدها حينما تتظاهر بالموت، كوسيلة دفاع إذا شعرت بالخطر.