بالفيديو.. ” أفعى ” تتظاهر بالموت بطريقة ماكرة لحماية نفسها
وثقت إحدى مقاطع الفيديو سلوكًا ماكرًا لـ ” أفعى ” يطلق عليها ” أنف الخنزير ” ؛ للدفاع عن نفسها بتظاهرها بالموت؛ كي تنجو من الخطر.
حيث يقوم ” المصور ” في الفيديو بلمس الأفعة بإصبعه؛ لتتخذ ردة فعل مباشرة وتُمثل بطريقة ماكرة أنها ماتت.
وذكرت مجلة ” ناشيونال جيوغرافيك ” أن أفعى ” أنف الخنزير ” غير سامة وتستوطن أمريكا الشمالية، مشيرة إلى أنها تُخرج رائحة كريهة من جسدها حينما تتظاهر بالموت، كوسيلة دفاع إذا شعرت بالخطر.
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4222 ] نشر منذ يوم واحد
وسيلة للدفاع عن نفسها …
سبحان الله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ يوم واحد
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13173 ] نشر منذ يوم واحد
الله يصيبها جعلها ماتقوم جد😣
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يوم واحد
معلمها الحصني
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ يوم واحد
ياحليلها تتدلع وهي تنقلب على جنبها …
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههههههههههه ,,
,, يعني نصابه ,,
غندورة[ عدد التعليقات: 11907 ] نشر منذ 14 ساعة
” أفعى🐍 ” تتظاهر بالموت.. (مع نفسها)”
رااايق[ عدد التعليقات: 6738 ] نشر منذ 13 ساعة
ههههههههههههههههههههههههه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 12860 ] نشر منذ 12 ساعة
سبحان الله