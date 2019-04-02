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بالفيديو.. ” أفعى ” تتظاهر بالموت بطريقة ماكرة لحماية نفسها

بالفيديو.. ” أفعى ” تتظاهر بالموت بطريقة ماكرة لحماية نفسها
واشنطن(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو سلوكًا ماكرًا لـ ” أفعى ” يطلق عليها ” أنف الخنزير ” ؛ للدفاع عن نفسها بتظاهرها بالموت؛ كي تنجو من الخطر.

حيث يقوم ” المصور ” في الفيديو بلمس الأفعة بإصبعه؛ لتتخذ ردة فعل مباشرة وتُمثل بطريقة ماكرة أنها ماتت.

وذكرت مجلة ” ناشيونال جيوغرافيك ” أن أفعى ” أنف الخنزير ” غير سامة وتستوطن أمريكا الشمالية، مشيرة إلى أنها تُخرج رائحة كريهة من جسدها حينما تتظاهر بالموت، كوسيلة دفاع إذا شعرت بالخطر.


9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يوم واحد

معلمها الحصني

[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ يوم واحد

ياحليلها تتدلع وهي تنقلب على جنبها …

[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يوم واحد

هههههههههههههههه ,,

,, يعني نصابه ,,

[ عدد التعليقات: 11907 ] نشر منذ 14 ساعة

” أفعى🐍 ” تتظاهر بالموت.. (مع نفسها)”

[ عدد التعليقات: 6738 ] نشر منذ 13 ساعة

ههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 12860 ] نشر منذ 12 ساعة

سبحان الله

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