إزالة ورم كيسي بفك شاب في العقد الثالث بمستشفى حفرالباطن المركزي

رشيدة المطيري(صدى):

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى حفر الباطن المركزي من إجراء تدخل جراحي لمريض يبلغ من العمر ٣٦ سنه، كان يعاني من وجود كيس تسبب في تغطية ثلثي الفك العلوي .

وبعد اجراء كافة الفحوصات الاشعاعية قرر الفريق اجراء تدخل جراحي حيث تم إزالة الكيس بنجاح وكان حجم الكيس الذي تم ازالته حوالي ٢.٨ × ٢.٤ سنتميتر، وقد تماثل المريض بالشفاء التام وهو بحالة صحية جيدة ولله الحمد.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .