بالصور.. موظف سابق بكنتاكي يفجر فضيحة مدوية للشركة

لندن(صدى):

فجر موظف سابق في سلسلة مطاعم ” كينتاكي ” الشهيرة فضيحة مدوية تؤكد انتشار الآفات والقذارة في السلسلة العالمية للوجبات السريعة .

ووفقاً لصحيفة ” ميرور ” البريطانية فقد التقط الموظف الذي كان يعمل في فرع سان بودو في بلايموث صور صادمة ، تظهر القمامة منتشرة على الأرض وأكياس الدقيق الملقاة في المطبخ، وفضلات الفئران على طاولة المطبخ .

وقال الموظف أنه في إحدى المرات تم تكليفه بفتح أبواب المطعم في الساعة السادسة صباحا عندما رأى فأرا “ينظر إلى اليمين” من النافذة ، وحول آلة صنع القهوة وأكوابها ، مضيفاً : هناك مشكلة آفات مستمرة لا يمكنهم حلها. كانت مكافحة الآفات موجودة ولكن الفئران تستمر في العودة .

وأكد الموظف على أن الشركة تنتهك الإجراءات واللوائح ، وهو ما اكده شهود عيان آخرون أنهم رأوا فئرانا تمر عند منفذ الشراء بالسيارة في فرع المطعم في “وولسلي رود .

الجدير بالذكر أن هذه الشكاوى تثير الشكوك حول طريقة منح هيئة معايير الطعام 5 نجوم لكنتاكي بعد إجراء كشف عليه آخر مرة في 6 يوليو2017 ، ورغم كل هذه الفضائح لا زال المطعم مفتوح وكل اجراءاته التعاون مع احد المقاولين لمكافحة الفئران .