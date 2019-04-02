قوات التحالف تحبط تفجير قارب حوثي مفخخ شمال الحديدة

فهمي محمد(صدى):

نجحت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن في احباط عمل إرهابي امس الأول إذ دمرت قارب مفخخ قبل قيامه بعمل إرهابي في محاولة لاستغلال وقف إطلاق النار الذي يلتزم به التحالف وقوات الشرعية .

وتفصيلاً فقد اكد العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن أن القارب المفخخ ، الذي انطلق من منطقة اللحية شمال مدينة الحديدة، كان يستهدف خرق آخر لاتفاق استوكهولهم بعد بلغت 2843 خرقاً حتى الآن.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بالرياض : دمرنا أحد القوارب السريعة المفخخة بعد أن حاولت الميليشيات الحوثية استخدامه في عمل إرهابي عدائي، حيث تحرك القارب من منطقة اللحية “شمال الحديدة” في محاولة لاستخدام وقف إطلاق النار في تنفيذ العمليات الإرهابية .

وفي رده على سؤال حول حسم المعركة في اليمن ، أوضح العقيد تركي المالكي أن السنوات الأربع الماضية من بدء عاصفة الحزم وإعادة الأمل التزم خلالها التحالف بإعادة الشرعية اليمنية وهو الهدف الاستراتيجي الذي نعمل من أجله .

وقال: جميع الأهداف العملياتية التي ينفذها التحالف تقع ضمن هذا الهدف الاستراتيجي ، لا شك أن هناك الكثير من التحديات منها البيئة الجبلية في اليمن، وقد تقدم الجيش الوطني اليمني مدعوماً من التحالف وصولاً للحديدة، لكن لا يمكن مقارنة ذلك في صنعاء أو صعدة .

وتابع أن الميليشيات الحوثية ليس لديها أي احترام للقانون الدولي الإنساني إذ تستخدم المدارس والمباني السكنية والبعثات الدبلوماسية مراكز سيطرة كما يظل الدعم الإيراني وإمداد الحوثيين بالأسلحة والقدرات الباليستية وطائرات من دون طيار، السبب الرئيسي في إطالة أمد الحرب .

وشدد المتحدث باسم التحالف على أن استراتيجية التحالف ثابتة وواضحة مع دخول العام الخامس للمعركة، وأن الحسم قادم ومسألة وقت ليس إلا .