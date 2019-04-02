المملكة تقترب من الحصول على صواريخ ” ثاد ” للدفاع الجوي
كشفت مصادر مطلعة أن شركة ” لوكهيد مارتن ” اقتربت من الحصول على عقود من وزارة الدفاع الأمريكية، تتجاوز قيمتها ملياري دولار لتزويد المملكة بـ صواريخ “ ثاد ” للدفاع الجوي.
ووفقًا لما ذكرته المصادر لوكالة ” رويترز ” ، أن وزارة الدفاع الأمريكية قد توقع العقود مساء الاثنين على أقرب تقدير.
وفي نوفمبر الماضي وقع مسؤولون أمريكيون وسعوديون اتفاقات تضفي الصبغة الرسمية على صفقة شراء المملكة 44 منصة إطلاق “ ثاد ” ، و360 صاروخًا اعتراضيًا و16 مركز تحكم، و7 رادارات بقيمة 15 مليار دولار.
يُذكر أن صفقة “ ثاد ” مع المملكة كانت قيد النقاش منذ ديسمبر ،2016 وصادق عليها الكونجرس عام 2017، وتبدأ فترة تنفيذ الصفقة من 28 فبراير 2019 حتى 31 أكتوبر 2026.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ يوم واحد
👏👏👏👍
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يوم واحد
الله ينفع بها لحماية بلاد الحرمين