المملكة تقترب من الحصول على صواريخ ” ثاد ” للدفاع الجوي

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن شركة ” لوكهيد مارتن ” اقتربت من الحصول على عقود من وزارة الدفاع الأمريكية، تتجاوز قيمتها ملياري دولار لتزويد المملكة بـ صواريخ “ ثاد ” للدفاع الجوي.

ووفقًا لما ذكرته المصادر لوكالة ” رويترز ” ، أن وزارة الدفاع الأمريكية قد توقع العقود مساء الاثنين على أقرب تقدير.

وفي نوفمبر الماضي وقع مسؤولون أمريكيون وسعوديون اتفاقات تضفي الصبغة الرسمية على صفقة شراء المملكة 44 منصة إطلاق “ ثاد ” ، و360 صاروخًا اعتراضيًا و16 مركز تحكم، و7 رادارات بقيمة 15 مليار دولار.

يُذكر أن صفقة “ ثاد ” مع المملكة كانت قيد النقاش منذ ديسمبر ،2016 وصادق عليها الكونجرس عام 2017، وتبدأ فترة تنفيذ الصفقة من 28 فبراير 2019 حتى 31 أكتوبر 2026.