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  • نشر : منذ 8 دقائق
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  • حوادث

بالفيديو.. مداهمة وكر بالرياض يستدرج الفتيات والشباب لتصويرهم في أوضاع مخلة وابتزازهم

بالفيديو.. مداهمة وكر بالرياض يستدرج الفتيات والشباب لتصويرهم في أوضاع مخلة وابتزازهم
حمود العنزي(صدى):

داهمت الجهات الأمنية في حي سلطان بالرياض، وكراً يستدرج القائمين عليه الأشخاص من المواطنين والوافدين وتصويرهم في أوضاع مخلة من أجل ابتزازهم.

ووثق مقطع فيديو لحظة مداهمة الجهات الأمنية للوكر، الذي عثر فيه على سلاح ناري وكمية من الخمور، إضافة إلى كاميرات مراقبة زرعت لتصوير الحفلات التي ينظموها.

وعمد القائمين على الوكر إلى زرع كاميرات سرية في المنزل بغرض تصوير الفتيات والأشخاص الذين يتم استدراجهم في أوضاع مخلة من أجل ابتزازهم.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8696 ] نشر منذ 2 دقيقتين

من البدايه من يدخل وكر برغبته وارادته فلا يأمن من المكر والغدر

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