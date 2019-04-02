وظائف شاغرة في مجال الترجمة بالتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب
كشف ” التحالف الإسلامي العسكري ” لمحاربة الإرهاب عبر حسابه الرسمي بموقع ” لينكد إن ” لخدمات التوظيف، عن توفر وظائف شاغرة بمجال الترجمة؛للعمل بالتحالف بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– مترجم لغة فرنسية ” French Translator ”
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في الترجمة أو الدراسات اللغوية.
2- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الترجمة.
3- إجادة اللغة العربية والفرنسية.
4- إجادة استخدام برامج شركة مايكروسوفت أوفيس.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء 2019/04/02م، وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.
ودعا التحالف الإسلامي الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي، والتقديم من خلال الرابط التالي: هنا
ويتطلب إنشاء حساب بموقع ” لينكد إن ” لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48609 ] نشر منذ 12 دقيقة
طيب أناأتقنها لغة وكتابة
بس ماعندي شهادة😐
kkkk[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 9 دقائق
القرني يعرف فرنسي .هاذي الكذبة اللي ماتتصدق😂😂😂
kkkk[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 8 دقائق
القرني يعرف فرنسي .هاذي الكذبة اللي ماتتصدق😂😂😂