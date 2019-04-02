وظائف شاغرة في مجال الترجمة بالتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

فاطمة المالكي(صدى):

كشف ” التحالف الإسلامي العسكري ” لمحاربة الإرهاب عبر حسابه الرسمي بموقع ” لينكد إن ” لخدمات التوظيف، عن توفر وظائف شاغرة بمجال الترجمة؛للعمل بالتحالف بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– مترجم لغة فرنسية ” French Translator ”

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في الترجمة أو الدراسات اللغوية.

2- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الترجمة.

3- إجادة اللغة العربية والفرنسية.

4- إجادة استخدام برامج شركة مايكروسوفت أوفيس.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء 2019/04/02م، وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

ودعا التحالف الإسلامي الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي، والتقديم من خلال الرابط التالي: هنا

ويتطلب إنشاء حساب بموقع ” لينكد إن ” لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة.