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وظائف شاغرة في مجال الترجمة بالتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

وظائف شاغرة في مجال الترجمة بالتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب
فاطمة المالكي(صدى):

كشف ” التحالف الإسلامي العسكري ” لمحاربة الإرهاب عبر حسابه الرسمي بموقع ” لينكد إن ” لخدمات التوظيف، عن توفر وظائف شاغرة بمجال الترجمة؛للعمل بالتحالف بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– مترجم لغة فرنسية ” French Translator ”

الشروط:
1- درجة البكالوريوس في الترجمة أو الدراسات اللغوية.
2- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الترجمة.
3- إجادة اللغة العربية والفرنسية.
4- إجادة استخدام برامج شركة مايكروسوفت أوفيس.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء 2019/04/02م، وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

ودعا التحالف الإسلامي الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي، والتقديم من خلال الرابط التالي: هنا
ويتطلب إنشاء حساب بموقع ” لينكد إن ” لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 9 دقائق

القرني يعرف فرنسي .هاذي الكذبة اللي ماتتصدق😂😂😂

[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 8 دقائق

القرني يعرف فرنسي .هاذي الكذبة اللي ماتتصدق😂😂😂

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