” هيئة الإحصاء ” تكشف عن عدد الوافدين الذين خرجوا من سوق العمل خلال 2018

نايف السالم(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن نحو مليون وافد خرجوا من سوق العمل بالمملكة، وذلك وفقًا لنتائج نشرة سوق العمل واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة (برنامجي جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (برنامج طاقات).

وذكرت في بيان نشرة سوق العمل أن عدد الوافدين بالقطاعين العام والخاص بنهاية 2018 بلغ 9 ملايين و429 ألف وافد، مقارنة بـ10 ملايين و417 ألف وافد بنهاية 2017، وهو ما يعني خروج 988 ألف وافد من سوق العمل خلال تلك الفترة (ذكور وإناث).

وأشارت إلى أن عدد المواطنين الباحثين عن عمل بنهاية 2018 تراجع إلى 970.2 ألف مواطن ومواطنة، مقارنة بـ1.086 مليون باحث وباحثة عن العمل بنهاية 2017،.

وأظهرت نتائج ، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح، حيث بلغت (12.7٪) مقارنة بـ (12.8%) من الربع السابق، وبلغ معدل بطالة السعوديين الذكور (6.6%)، بينما بلغ معدل بطالة السعوديات (32.5%) في الربع الرابع من عام 2018م، وفيما يتعلق بمعدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) فقد استقر عند (6.0%) في الربع الرابع من عام 2018م.

كما أظهرت نتائج المسح أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) للربع الرابع 2018م بلغ (42.0%)، وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات (20.2%)، بينما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور (63.0%) للربع الرابع 2018م، وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) وفقًا لبيانات السجلَّات الإدارية قد بلغ (3,111,199) مشتغلًا ومشتغلة.