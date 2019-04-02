وظائف شاغرة بشركة ” مراكز الاتصال ” بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” مراكز الاتصال ” عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة بعقد عمل مؤقت؛ وذلك لمدة تتراوح بين شهر إلى شهرين في مجال خدمة العملاء عبر الهاتف، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– ممثل تجارب عملاء (عمل بعقد مؤقت).

الشروط:

1- العمر لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

2- مهارات تواصل ممتازة.

3- مهارات الإنصات.

4- مهارات مايكروسوفت أوفيس (سرعة كتابة، ومهارات بحث، واستخراج المعلومات).

5- مهارات تحليلية.

6- مهارات حل المشاكل.

7- الإلمام بمهارات خدمة العملاء عبر الهاتف.

8- المرونة للعمل في نوبات متغيرة.

طبيعة العمل:

1- ثماني ساعات عمل يومياً.

2- خمسه أيام عمل في الأسبوع (يومان إجازة إسبوعية).

3- أوقات عمل مجدولة آلياً ومتغيرة (مرنة).

4- مكافأة مقطوعة قدرها (3000) ريال سعودي.

5- توفير متطلبات العمل من قبل الشركة.

6- تدريب قبل الالتحاق بالعمل ويتم صرف مكافأة التدريب بعد انتهاء مدة العمل المطلوبة.

العقود محددة المدة بمدد تتراوح بين الشهر والشهرين فقط.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء 1/4/2019– من خلال الرابط التالي: هنا