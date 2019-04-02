مركز الأمير سلطان للقلب يجري 394 عملية لجراحة الشرايين الرئوية المعقدة

نايف السالم(صدى):

نجح مركـز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بإجراء ( 394) عملية لجراحة الشرايين الرئوية المعقدة التي تحدث بسبب التشوهات الخلقية أو الاضرار الناتجة عن عمليات جراحية أو تدخلات قسطرية سابقة .

أوضح ذلك الدكتور / عبدالعزيز بن علي الخالدي إستشاري أول جراحة قلب الأطفال و رئيس قسم جراحة قلب الأطفال بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب للقوات المسلحة مشيراً أن برنامج جراحة االشرايين الرئوية بدأ في المركز عام 2017م ويستقبل حالات من مختلف مراكز القلب في المملكة ودول الخليج ودول الشرق الأوسط و آسيا وأوروبا ويساهم بعلاجهم حيث قام المركز بعلاج حالات لم يتم قبولها في مراكز متقدمة في أمريكا و أوروبا وأجريت لهم عمليات و حالتهم مستقرة ولله الحمد .

وبين الدكتور الخالدي أن غالبية الحالات من المصابين الأطفال تأتي نتيجة التشوهات الخلقية والتي تتطلب معالجة لساعات طويلة من الجراحة الدقيقة لإصلاح الشرايين الرئوية الصغيرة جداً و معقدة لإعادة ضخ الدم بشكل طبيعي إلى الرئتين .

تجدر الإشارة أن المرض في هذه الحالات يحظون بخدمة علاجية متقدمة و عناية فائقة عبر برنامج متكامل وعيادة متخصصة بجراحة الشرايين الرئوية حيث كانوا في السابق عرضةً للوفاة بسبب عدم تقديم الخدمة العلاجية المناسبة لهم أو مكوثهم لفترات طويلة في العناية المركزة أما الآن فبالإمكان تقديم الخـدمـة العــلاجية المناسبة لهـم ولمدة أقصاها ( 7 أيام ) .