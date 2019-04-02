اليوم.. 650 كافلة أيتام في لقاء عضوات بر الشرقية العشرين

سعيد العجل(صدى):

تتوافد 650 كافلة من كافلات أيتام جمعية البر بالمنطقة الشرقية اليوم ” الثلاثاء ” لحضور لقاء عضوات و كافلات أيتام بر الشرقية العشرين الذي ينطلق برعاية حرم أمير المنطقة الشرقية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي وهو اللقاء الذي تنظمه جمعية البر بالمنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء في تمام السابعة مساء بفندق شيراتون الدمام وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن اللقاء تنظمه سنويا جمعية البر بالمنطقة الشرقية لجذب العديد من سيدات المجتمع لعضوية الجمعية وكفالة الأيتام مشيرا إلى أن لقاء العام الماضي حضرته 500 سيدة أعمال وعضوة شاركن في دعم برامج الجمعية النسائية وكفالة الأيتام وأضاف العفيصان أن أيتام الجمعية البالغ عددهم 1353 يحظون برعاية ودعم من سيدات المجتمع اللائي يحرصن على مشاركتهم الفعاليات والبرامج الخاصة بهم وتوفير الدعم لهم لدعم الأيتام تعليميا وصحيا واجتماعيا وأوضح العفيصان أن جميع فروع الجمعية ممثلة بالأقسام والفروع النسائية بالمنطقة الشرقية ستشارك في تنظيم اللقاء الذي يضم العديد من الفعاليات والأنشطة أبرزها المعرض المصاحب للقاء وعرض لقصص نجاح فتيات بر الشرقية من أبناء المستفيدين وتكريم سفيرات البر اللائي تم اختيارهن كسفيرات لهذا العام وشكر العفيصان حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل على رعايتها للقاء مشيدا بالدعم الذي تحظى به الفروع النسائية بالجمعية من قبل سموها وأضاف العفيصان: إن الجمعية تعمل من خلال الفروع النسائية لها على تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية حيث قدمت لفتياتها بالشراكة مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني عدة برامج تنموية كدورة صيانة الجوالات التي استفادت منها 45 مستفيدة من فتيات الجمعية بواقع 150 ساعة تدريبية وعلى مدى 6 أسابيع ودورة الخياطة والتفصيل التي استفادت منها 20 متدربة لتأهيل فتيات البر في مجال الخياطة وبرنامج مطبخ البر الذي استفادت منه 19 متدربة من فتيات بر الشرقية بالشراكة مع المهيدب الخيرية، موضحا أن هذه البرامج التنموية لتأهيل الفتيات لسوق العمل جاءت تحقيقا لرؤية المملكة 2030.وأضاف العفيصان: «بجانب هذه البرامج التنموية تقدم الفروع النسائية أيضا للمستفيدات شهريات عينية وأجهزة كهربائية وتسدد قيمة فواتير الكهرباء وإيجار مساكن الأسر المحتاجة كما تقدم العديد من البرامج للأيتام وأسرهم كالمخيم الصيفي والشتوي للأيتام وحفل تكريم أبناء الأيتام المتفوقين وعمرة الأيتام والبرامج المقدمة لهم في اليوم العالمي لليتيم، مشيرا إلى أن الفرع النسائي اهتم أيضا بالتطوع واستقطاب المتطوعات وفقا لرؤية 2030 في الاهتمام بالتطوع فاستقطب العديد من المتطوعات اللائي شاركن في تقديم الخدمات والبرامج للمستفيدات من الفرع النسائي للجمعية​​.