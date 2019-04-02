لحملة البكالوريوس.. وظيفة إدارية شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الهيئة الملكية بجازان أمس باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة للعمل بمسمى “أخصائي تخطيط ودراسات” ، لتنفيذ دراسات حول مرافق الطاقة ومبادرات التخطيط والتنفيذ والإعداد .

وأوضحت الهيئة أن الشروط المطلوبة هي :

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل البكالوريوس بالانتظام الكلي “هندسة كهربائية/ اتصالات”.

2- ألا يقل التقدير عن ” جيد ” .

3- الحصول على درجة “4” على الأقل في IELTS أو ما يعادلها في TOFEL أو STEP

4-معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج.

كما أبانت ضرورة توفر تلك المهارات :

1- إدارة الوقت والتواصل ومهارات التفاعل مع الأفراد.

2- معرفة متطورة باللغتين العربية والإنجليزية كتابةَ ومحادثة.

3- إتقان مهارات الحاسب الآلي والخبرة في استخدام أدوات برامج مايكروسوفت وتخطيط وهندسة الإرسال أو البرامج ذات الصلة.

4- أن يكون قادراً على أداء مهام الوظيفة.

وأوضحت ان آخر موعد للتقديم هو اليوم الثلاثاء 2-4-2019 ، وذلك عبر الرابط التالي :هنا