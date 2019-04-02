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” حساب المواطن ” يوضح إمكانية تسجيل زوجة السجين بالبرنامج

” حساب المواطن ” يوضح إمكانية تسجيل زوجة السجين بالبرنامج
نايف السالم(صدى):

كشف ” حساب المواطن ” إمكانية تسجيل زوجة السجين كمستفيد رئيسي في البرنامج؛ للاستفادة من الدعم هي وأبناؤها.

وعن ذلك، قال ” حساب المواطن ” : ” بإمكان الزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي، واختيار عائلة سجين وإضافة الأبناء كتابعين ” .

وتابع: ” ولا يتم إضافة الزوج، ولا بد من إرفاق مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون ” .

وورد ذلك في تساؤل وجهته مستفيدة لـ ” حساب المواطن ” ، بشأن طريقة تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن، وهل تستطيع الاستفادة من الدعم هي وأبناؤها.


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