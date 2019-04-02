” حساب المواطن ” يوضح إمكانية تسجيل زوجة السجين بالبرنامج
كشف ” حساب المواطن ” إمكانية تسجيل زوجة السجين كمستفيد رئيسي في البرنامج؛ للاستفادة من الدعم هي وأبناؤها.
وعن ذلك، قال ” حساب المواطن ” : ” بإمكان الزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي، واختيار عائلة سجين وإضافة الأبناء كتابعين ” .
وتابع: ” ولا يتم إضافة الزوج، ولا بد من إرفاق مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون ” .
وورد ذلك في تساؤل وجهته مستفيدة لـ ” حساب المواطن ” ، بشأن طريقة تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن، وهل تستطيع الاستفادة من الدعم هي وأبناؤها.
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