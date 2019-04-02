بالصور.. خطيبة رونالدو تكشف حقيقة حملها الثاني منه
أكدت جورجينا رودريغيز عدم صحة الأخبار المتداولة حول حملها الثاني من خطيبها رونالدو .
وكانت جورجينا قد ظهرت ببطن منتفخ خلال مشاهدته في مباراةة البرتغال وصربيا ضمن تصفيات يورو 2020 الأسبوع الماضي .
كما نشرت صحيفة ” كوريو دي مانيا ” البرتغالية صورة لها إلى جوار عائلة رونالدو في مدرجات ” دا لوز ” في لشبونة وهي منتفخة البطن بطريقة لافته .
وقالت : كنت أسافر من طائرة إلى أخرى، وأكلت المعكرونة لمدة أربعة أيام على التوالي. ما زلت أتعافى من الولادة السابقة ولا يوجد حمل حاليًا .
وأكدت انها لا تريد المزيد من الأطفال، بخلاف رونالدو الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه يريد إنجاب سبعة أبناء مثل رقمه الشهير.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ يوم واحد
كل هذي مكرونه🤰🤔
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ يوم واحد
الكابتن هداف داخل الملعب وخارجه …
أبو نواف[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ يوم واحد
ترفعي عن مثل هذه السخافات يا صحيفة صدى
خبر تااااافه جدددا لا أعلم مدى الاستفادة التي سوف نجنيها من مثل هذه الأخبار السخيفة
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 922 ] نشر منذ 18 ساعة
هذا نتيجة العشاء ف الليل ينفخ بطون السيدات😂😂