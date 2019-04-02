بالصور.. خطيبة رونالدو تكشف حقيقة حملها الثاني منه

ماجد محمد(صدى):

أكدت جورجينا رودريغيز عدم صحة الأخبار المتداولة حول حملها الثاني من خطيبها رونالدو .

وكانت جورجينا قد ظهرت ببطن منتفخ خلال مشاهدته في مباراةة البرتغال وصربيا ضمن تصفيات يورو 2020 الأسبوع الماضي .

كما نشرت صحيفة ” كوريو دي مانيا ” البرتغالية صورة لها إلى جوار عائلة رونالدو في مدرجات ” دا لوز ” في لشبونة وهي منتفخة البطن بطريقة لافته .

وقالت : كنت أسافر من طائرة إلى أخرى، وأكلت المعكرونة لمدة أربعة أيام على التوالي. ما زلت أتعافى من الولادة السابقة ولا يوجد حمل حاليًا .

وأكدت انها لا تريد المزيد من الأطفال، بخلاف رونالدو الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه يريد إنجاب سبعة أبناء مثل رقمه الشهير.