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بالصور.. خطيبة رونالدو تكشف حقيقة حملها الثاني منه

بالصور.. خطيبة رونالدو تكشف حقيقة حملها الثاني منه
ماجد محمد(صدى):

أكدت جورجينا رودريغيز عدم صحة الأخبار المتداولة حول حملها الثاني من خطيبها رونالدو .

وكانت جورجينا قد ظهرت ببطن منتفخ خلال مشاهدته في مباراةة البرتغال وصربيا ضمن تصفيات يورو 2020 الأسبوع الماضي .

كما نشرت صحيفة ” كوريو دي مانيا ” البرتغالية صورة لها إلى جوار عائلة رونالدو في مدرجات ” دا لوز ” في لشبونة وهي منتفخة البطن بطريقة لافته .

وقالت : كنت أسافر من طائرة إلى أخرى، وأكلت المعكرونة لمدة أربعة أيام على التوالي. ما زلت أتعافى من الولادة السابقة ولا يوجد حمل حاليًا .

وأكدت انها لا تريد المزيد من الأطفال، بخلاف رونالدو الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه يريد إنجاب سبعة أبناء مثل رقمه الشهير.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ يوم واحد

الكابتن هداف داخل الملعب وخارجه …

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ يوم واحد

ترفعي عن مثل هذه السخافات يا صحيفة صدى
خبر تااااافه جدددا لا أعلم مدى الاستفادة التي سوف نجنيها من مثل هذه الأخبار السخيفة

[ عدد التعليقات: 922 ] نشر منذ 18 ساعة

هذا نتيجة العشاء ف الليل ينفخ بطون السيدات😂😂

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