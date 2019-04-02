استمرار تدني الرؤية الأفقية على الرياض

عادل الحربي(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار تدني الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة وفرصة تكون سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الوسطى والجنوبية من منطقة الرياض ليلًا.

وأوضحت ” الأرصاد ” أن الحالة تشمل: الخرج، الرياض، حوطة بني تميم، القويعية، الدوادمي، المجمعة، والأجزاء المجاورة لها؛ لافتة إلى أن بداية الحالة من الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الثانية من صباح غد الأربعاء.