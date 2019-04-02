نصائح للتصدي لمحاولات التجسس على هاتفك

وكالات(صدى):

كشفت تقارير، عن نصائح عديدة للتصدي لمحاولات التصدي التجسس على هاتفك أو هاتف زوجتك أو أقربائك؛ حيث أن بعض الجهات سواء الرسمية أو الخارجية أو حتى الداخلية تستخدم أساليب خبيثة في الولوج إلى الهواتف الذكية، من أجل معرفة ما تحويه من أسرار.

وهناك تطبيقات لمراقبة الهواتف الذكية، والمصممة لتتبع موقع شخص ما سراً والتطفل حتى على اتصالاتهم، ويتم الإعلان عنها دوماً بأنها ستكون مثالية لتتبع شريك حياتك (زوجك – زوجتك) التي تشك فيها أو حتى أصحاب العمل أو زملاء العمل الذين لا تثق بهم، حيث تحتاج تلك التطبيقات لتفعيلها، وجوب الوصول إلى هاتفك، وفتح كلمة المرور الخاصة به.

وينبغي أن تستخدم كلمة ليس من الصعب فقط؛ بل تجعل من “المستحيل” على أي شخص “مقرب” منك أن يخمنها، سواء زوجتك أو رفيقتك أو أي شخص مقرب منك؛ فيما راجع دوما قائمة التطبيقات الخاصة بك، وإذا ما وجد أي تطبيق لم تتعرف عليه من قبل، احذفه فوراً، وقم بتنزيل أي من تطبيقات الأمان، التي تخبرك دوماً إذا ما كان على هاتفك تطبيق “خبيث” أو إذا ما كانت هناك أي محاولة للولوج إلى صورك أو ملفاتك الخاصة على هاتفك.

ومن بني وسائل التجسس، “الرسالة الخادعة”، التي تحتوي على روابط مزيفة تهدف إلى اختراق الهاتف وكشف معلومات حساسة، وقد تكون تلك الرسائل على هيئة تطبيقات “خبيثة” أيضاً؛ فبمجرد ما تجد أي رسالة تشك في مصدرها، وتطلب منك مثلا النقر لمشاهدة هذا الفيديو المضحك، لا تنقر أبداً على أي رابط تشك فيه ولو بنسبة 1 %؛ ثم قم بتحميل تطبيقات أمان تفحص دوماً “أمن” أي رابط مشبوه يتم الشك فيه قبل أن يتم تحميله على هاتفك، حتى تتجنب إذا ما ضغطت بالخطأ أن يتم تحميل أي برمجية خبيثة على هاتفك.

انتشرت الثغرة الأمنية بواسطة الشبكات منذ ما يقرب من عامين في خوادم الاتصالات لشبكات المحمول في جميع أنحاء العالم، التي تسمح لأي متسلل بالتجسس على الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والمواقع التي يتواجد فيها هاتفك، أو حتى تخريب البيانات الموجودة على الهاتف؛ حيث مكنك استخدام عدد من خدمات الرسائل والاتصال المشفرة التي تعمل عبر الإنترنت التي لا يمكن اختراقها، مثل “واتساب” أو “ويكر مي” أو غيرهما من التطبيقات.

وتعد شبكات الواي فاي المفتوحة أيضًا من بين وسائل التجسس لذلك يجب عدم الوقوع في فخها، فضلًا عن وضع كابل “USB” في أي نقطة شحن خارجية أو جهاز كمبيوتر، حيث أن تلك الأماكن يمكن أن يكون بها برمجيات خبيثة تخترق هاتفه، وتخترق كل بياناته الشخصية.