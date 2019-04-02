بالفيديو.. طبيب نفسي: 50 % من المواطنين بحاجة لمراجعة عيادات نفسية
قال الأخصائي النفسي أسامة الجامع، إن 70% من المصابين بالاكتئاب لا يدرون أن لديهم اكتئاب، مشيراً إلى أن 50% من المواطنين بحاجة لزيارة عيادة نفسية.
وأوضح الجامع في لقاء ببرنامج في الصورة على قناة ” روتانا خليجية ” أن النسبة تعتد على دراسة قدمت في مؤتمر عقد في المملكة مؤخراً، لافتاً إلى أن الاكتئاب هو الاضطراب الذي يضرب اقتصاديات الدول، وهو منتشر في المملكة.
وأضاف أن على المجتمع أن يعي أن العلاج النفسي شيء طبيعي وليس وصمة ” عار ” ، فالناس يأتون إلى العيادات النفسية بعد سنوات من المعاناة مع الأمراض؛ إذ بحسب دراسة، يلجأ مَن يعانون من الوسواس القهري والاكتئاب للطبيب النفسي بعد 7 سنوات من المعاناة.
ودعا الجامع لنشر الوعي في المجتمع بأن العلاج النفسي أمر طبيعي وليس عيبًا؛ فالأمراض النفيسة مثلها مثل الأمراض العضوية، توثر على جودة حياة الإنسان.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ يوم واحد
70%بس
ياحليلك😐
زواوي[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ يوم واحد
طبعا اكل دسم متعب البدن وسكريات تعصب النفسيه
ومافي مشي وحركه
يصير مخمج ومكربن طول الوقت
صالحه[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ يوم واحد
الحركه بركه
والمويه الراكده تعفن
تحركوا
تحركوا
كفانا خمول وكسل .
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4222 ] نشر منذ يوم واحد
الا 90%
qlq[ عدد التعليقات: 4580 ] نشر منذ يوم واحد
…
جودة حياة الانسان
اسلوب تسويقي
أن 50% من المواطنين بحاجة لزيارة عيادة نفسية
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ يوم واحد
الحركه بركه …
محمد[ عدد التعليقات: 2906 ] نشر منذ يوم واحد
كذاب كيف اعتمد علي الاحصائية انا محد مرني هههه
كذاب يبي يسوق لدكاترة النفسيين
AL-MUTRAFI HUSSIEN[ عدد التعليقات: 270 ] نشر منذ يوم واحد
انت منهم ولا لا معضم اطباء الحالات النفسية يعانون .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ يوم واحد
الشافي الله
ولد الاشراف[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ 13 ساعة
وانت اولهم