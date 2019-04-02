بالفيديو.. طبيب نفسي: 50 % من المواطنين بحاجة لمراجعة عيادات نفسية

علي القحطاني(صدى):

قال الأخصائي النفسي أسامة الجامع، إن 70% من المصابين بالاكتئاب لا يدرون أن لديهم اكتئاب، مشيراً إلى أن 50% من المواطنين بحاجة لزيارة عيادة نفسية.

وأوضح الجامع في لقاء ببرنامج في الصورة على قناة ” روتانا خليجية ” أن النسبة تعتد على دراسة قدمت في مؤتمر عقد في المملكة مؤخراً، لافتاً إلى أن الاكتئاب هو الاضطراب الذي يضرب اقتصاديات الدول، وهو منتشر في المملكة.

وأضاف أن على المجتمع أن يعي أن العلاج النفسي شيء طبيعي وليس وصمة ” عار ” ، فالناس يأتون إلى العيادات النفسية بعد سنوات من المعاناة مع الأمراض؛ إذ بحسب دراسة، يلجأ مَن يعانون من الوسواس القهري والاكتئاب للطبيب النفسي بعد 7 سنوات من المعاناة.

ودعا الجامع لنشر الوعي في المجتمع بأن العلاج النفسي أمر طبيعي وليس عيبًا؛ فالأمراض النفيسة مثلها مثل الأمراض العضوية، توثر على جودة حياة الإنسان.